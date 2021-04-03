Довыборы в Раду на Прикарпатье: голосование признали недействительным на еще одном участке

На Ивано-Франковщине признали недействительными результата голосования на промежуточных выборах в Верховную Раду Украины на третьем участке округа №87, где лидировал оппонент Вирастюка, – №260025 (село Манява). Это было сделано по предложению члена комиссии от "Слуги народа".

Он указал на то, что 25 заявлений для голосования по месту жительства не подписаны от руки либо же не подкреплены справкой о состоянии здоровья избирателя, сообщает гражданская сеть "Опора".

Помимо этого, на данном участке обнаружили расхождение в голосах за кандидата Александра Шевченко. В протоколе было указано 150 голосов, а при подсчете их оказалось 105. Отмечается, что это уже четвертый участок, где "потеряли" голоса за Шевченко.

По данным движения "Честно", всего Шевченко недосчитали 309 голосов. Вместе с тем, глава окружной комиссии Андрей Лозинский заявил о том, что он получил открытые мешки с протоколами (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"При пересчете потеряли еще 46 бюллетеней, угадайте за кого? Да, опять за Шевченко. Четвертый случай за день, когда теряют голоса. Всего Шевченко недосчитали 116+100+47+46=309 голосов", – сообщают наблюдатели.

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сообщают, что на данный момент обработаны 92,3% протоколов. Разрыв между Александром Шевченко от "За майбутнє" и "слугой" Василием Вирастюком составляет 0,5% или 702 голоса, последний лидирует.

Довыборы на Прикарпатье. ЦИК

Напомним, ранее окружная избирательная комиссия округа №87 в городе Надворная признала недействительным голосование на избирательном участке №261030 на промежуточных выборах депутатов в Верховную Раду. Ситуация повторилась и в городе Яремче на участке №261027.

Скриншот. Рух "Чесно" в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL:

28 марта в Украине прошли промежуточные выборы депутатов в Верховную Раду в округах на Прикарпатье и Донетчине, а также повторные выборы в 186 местных советов. Во время голосования было зафиксировано несколько нарушений.