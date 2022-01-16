Депутаты Рады 8 лет назад приняли "диктаторские законы 16 января": в чем была их суть и кто голосовал

Ровно восемь лет назад, 16 января 2014 года депутаты Верховной Рады VII созыва большинством голосов приняли пакет законов, которые вошли в историю под названием "диктаторские законы 16 января".

Эти законодательные акты принимались поднятием рук без обсуждения и без использования системы "Рада", а их тексты были обнародованы уже после голосования. Они предусматривали различные ограничения акций протеста и расширение репрессивных полномочий силовиков для противодействия митингующим.

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"Законы 16 января" признавали протесты экстремизмом и устанавливали жесткую ответственность за подобную деятельность.

Вводился запрет на акции, не согласованные с органами МВД, использующие средства маскировки, палатки для обогрева и отдыха, а также запрет на помощь протестующим помещениями или транспортом, на движение в колонне более пяти автомобилей без согласования с силовиками и т.д.

17 января пакет "диктаторских" законов подписал тогдашний президент Виктор Янукович, а 21 января, несмотря на протесты и призывы мировой общественности, был опубликован в газетах "Голос Украины" и "Правительственный курьер".

Обнародованные законы вызвали волну критики со стороны общества как нарушающие демократические нормы. 28 января парламентарии на внеочередном заседании признали утратившими силу 9 из 12 "диктаторских" законов.

Следователи Генпрокуратуры собрали доказательства незаконности голосования 16 января и фальсификации его результатов. Было сообщено о подозрении 15 лицам, среди них – президенту-беглецу Януковичу и первому заместителю спикера Рады Игорю Калетнику.

Примечательно, что в досрочных выборах в Верховную Раду 8-го созыва участвовали 127 человек, которые голосовали за пакет "законов 16 января", а 50 из них были переизбраны в парламент.

Как сообщал OBOZREVATEL, Виктор Янукович подал новый иск против Верховной Рады. Президент-беглец требует отобрать у депутатов полномочия лишать президента должности иным путем, кроме как посредством импичмента.