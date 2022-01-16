Депутаты Рады 8 лет назад приняли "диктаторские законы 16 января": в чем была их суть и кто голосовал

Анна Паскевич
Политика
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Законы 16 января

Ровно восемь лет назад, 16 января 2014 года депутаты Верховной Рады VII созыва большинством голосов приняли пакет законов, которые вошли в историю под названием "диктаторские законы 16 января".

Эти законодательные акты принимались поднятием рук без обсуждения и без использования системы "Рада", а их тексты были обнародованы уже после голосования. Они предусматривали различные ограничения акций протеста и расширение репрессивных полномочий силовиков для противодействия митингующим.

16 января 2014 года депутаты Верховной Рады VII созыва большинством голосов приняли "диктаторские законы"
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"Законы 16 января" признавали протесты экстремизмом и устанавливали жесткую ответственность за подобную деятельность.

Вводился запрет на акции, не согласованные с органами МВД, использующие средства маскировки, палатки для обогрева и отдыха, а также запрет на помощь протестующим помещениями или транспортом, на движение в колонне более пяти автомобилей без согласования с силовиками и т.д.

17 января пакет "диктаторских" законов подписал тогдашний президент Виктор Янукович, а 21 января, несмотря на протесты и призывы мировой общественности, был опубликован в газетах "Голос Украины" и "Правительственный курьер".

"Законы 16 января" признавали протесты экстремизмом

Обнародованные законы вызвали волну критики со стороны общества как нарушающие демократические нормы. 28 января парламентарии на внеочередном заседании признали утратившими силу 9 из 12 "диктаторских" законов.

Следователи Генпрокуратуры собрали доказательства незаконности голосования 16 января и фальсификации его результатов. Было сообщено о подозрении 15 лицам, среди них – президенту-беглецу Януковичу и первому заместителю спикера Рады Игорю Калетнику.

Примечательно, что в досрочных выборах в Верховную Раду 8-го созыва участвовали 127 человек, которые голосовали за пакет "законов 16 января", а 50 из них были переизбраны в парламент.

Список депутатов, которые голосовали за законы "16 января"
Депутаты, которые голосовали за законы "16 января"
Депутаты Рады, которые голосовали за законы "16 января"
Депутаты Рады, которые голосовали за "диктаторские" законы 16 января

Как сообщал OBOZREVATEL, Виктор Янукович подал новый иск против Верховной Рады. Президент-беглец требует отобрать у депутатов полномочия лишать президента должности иным путем, кроме как посредством импичмента.

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