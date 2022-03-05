Депутат Европарламента о санкциях против России: не будут сняты, пока последний солдат РФ не покинет территорию Украины

Санкции против России не будут сняты, пока последний российский солдат не покинет территорию Украины. Речь не идет даже об их смягчении.

Об этом заявил в комментарии "Гордон" депутат Европейского парламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс. По его словам, агрессия РФ в Украине только усиливается.

"Российская сторона бомбит и разрушает украинские города, она убивает невинных людей, пытаясь захватить всю Украину. С учетом этого я вижу только один путь: санкции должны быть усилены, и я уверен, они будут усилены. Поэтому любые разговоры об ослаблении, смягчении или отсрочке санкций – это принятие желаемого за действительное", – считает Ауштрявичюс.

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Он добавил, что Россия должна "проснуться и принять эту реальность".

Евродепутат напомнил, что ЕС не отзывал и не отменял свои санкции по Крыму, поскольку полуостров до сих пор находится под оккупацией.

"У нас есть очень четкая политика: пока хоть один российский солдат и оккупационная власть находится и остается на украинской земле, мы не можем снять никаких санкций. Москва должна это ясно понимать, и российское общество должно это ясно понимать. Дело не только в правительстве, российское общество должно столкнуться с новой реальностью: что им не рады в Европе и им не рады в цивилизованном мире", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, санкции, которые западные страны ввели против России и ее высшего руководства из-за войны в Украине, уже показали свое негативное влияние на экономику страны-агрессора. Эффект от ограничительных мер против Кремля "превзошел все ожидания", заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Между тем, санкции против России увеличили вероятность того, что страна объявит дефолт по своему государственному долгу на международном рынке. В марте РФ должна погасить государственные облигации на сумму более $700 млн, и хотя теоретически у страны достаточно резервов для покрытия долга, на практике замораживание некоторых активов и другие меры могут повлиять на платежеспособность.

Российский оппозиционер Михаил Ходорковский заявил о том, что россияне до сих пор не почувствовали все бремя от введенных санкций.

В России за неделю войны против Украины заблокировали 9 платежных систем, перестали доставлять почти все импортные авто, заявили о санкциях сотни международных компаний. Чтобы скрыть реальную ситуацию в экономике, власти РФ блокируют независимые СМИ.

В стране-агрессоре произойдет дефицит товаров, резко сократится количество рабочих мест и с прилавков исчезнет вся импортная техника. Если ситуация не изменится, то такой прогноз реализуется в течение ближайших двух месяцев.

#stopwar

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