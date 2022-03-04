Россияне еще не поняли, насколько им будет тяжело: Ходорковский о санкциях против России

Российский оппозиционер Михаил Ходорковский заявил о том, что россияне до сих пор не почувствовали всю тяжесть от введенных санкций. Он призвал всех россиян выходить ежедневно в 19.00 на улицы своих городов.

"Люди не поняли, насколько это будет тяжело... Мне до сих пор некоторые люди говорят, что мы боимся делать то и то, потому что могут на 15 суток отправить в изоляторы, или другие плохие вещи сделать. Для меня было аргументом семь дней назад. Когда мы видим, что происходит в Харькове, Киеве, в Украине, нужен кардинальный пересмотр того, что мы можем делать", – сказал он в эфире "Навальный лайф".

По его словам, сейчас запасов товаров в магазинах хватит на одну-две недели. После этого ожидается рост цен в 2-3 раза. "Запасы в магазинах на один месяц. Если начнется потребительская паника – на одну-две недели. После этого придется запускать новую продукцию. Закупать продукцию за границей, когда заблокированы все валютные возможности страны, будет очень тяжело. Рост ценников в два-три раза можно ожидать", – сказал Ходорковский.

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Ранее Ходорковский заявил, что все фонды России (национального благосостояния, Пенсионного фонда, средства Центробанка, валютные резервы) обнулились. При этом президент РФ Владимир Путин пытался обойти будущие санкции, накапливая золото, однако теперь он не сможет его продавать.

Об этом Ходорковский написал на своей странице в Facebook. "Все средства Фонда национального благосостояния, все средства Пенсионного фонда, все средства Центрального банка, все международные валютные резервы, которые были у Российской Федерации, на которые закупалось и продовольствие, и техника, и все-все-все, которые гарантировали, что вы на свою пенсию или зарплату что-то сможете купить – вот это все обнулилось в один день", – отметил Ходорковский.