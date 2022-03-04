В России будет дефицит продуктов, а доллар запретят: профессор финансов назвал сроки краха экономики РФ

Александр Литвин
Mакроэкономика
1 минута
79,7 т.
Российскую экономику уничтожают из-за Путина
nosound
Прослушивание новости на данный момент не доступно

В России произойдет дефицит продуктов, резко сократится количество рабочих мест, а с прилавков исчезнет вся импортная техника. Если ситуация не изменится, то такой прогноз реализуется в течение ближайших двух месяцев.

Об этом в своем микро-блоге в Twitter cообщил профессор финансов, доктор Чикагского Университета Максим Миронов. "Следующий шаг – валюту населению могут вообще запретить продавать. Она будет нужна государству для закупки критично важного импорта и на товаров роскоши для элит", – прокомментировал эксперт норму, согласно которой при покупке валюты на бирже нужно платить 30% налога.

Как быстро разрушится экономика РФ
Видео дня

Также по его оценкам:

  • Россиян ждет дефицит базовых продуктов. Речь идет не только о технике, но также о еде, одежде, автомобилях, бытовой техники;

  • Экспортные доходы сократятся в разы, так как все покупатели будут стараться отказаться от российских товаров. Даже неподсанционные нефтяные компании не могут найти покупателей на свою нефть. "Газпром", главный экспортер газа.

  • Россия за прошлые годы построила кучу заводов, только все эти заводы – автомобильные, авиационные, бытовой техники, и т.д. используют активно импортные компоненты. То есть в ближайшие месяцы россиян ожидает остановка целых отраслей со всеми вытекающими последствиями – дефицитом товаров.

  • В России доля импортных семян почти 40%, по картофелю доля импортных семян – 90%. Как минимум в краткосрочной перспективе стоит ожидать дефицита базовой с/х продукции и резкого взлета цен.

"Если ничего не изменится, то уже через 2 месяца, когда очередные контейнеры не придут в порты. Или даже раньше, если народ сообразит, что пора закупаться, пока ещё что-то на полках есть", – назвал сроки реализации своего сценария профессор.

Санкции против Россиисанкции