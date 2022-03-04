В России будет дефицит продуктов, а доллар запретят: профессор финансов назвал сроки краха экономики РФ

В России произойдет дефицит продуктов, резко сократится количество рабочих мест, а с прилавков исчезнет вся импортная техника. Если ситуация не изменится, то такой прогноз реализуется в течение ближайших двух месяцев.

Об этом в своем микро-блоге в Twitter cообщил профессор финансов, доктор Чикагского Университета Максим Миронов. "Следующий шаг – валюту населению могут вообще запретить продавать. Она будет нужна государству для закупки критично важного импорта и на товаров роскоши для элит", – прокомментировал эксперт норму, согласно которой при покупке валюты на бирже нужно платить 30% налога.

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Россиян ждет дефицит базовых продуктов. Речь идет не только о технике, но также о еде, одежде, автомобилях, бытовой техники;

Экспортные доходы сократятся в разы, так как все покупатели будут стараться отказаться от российских товаров. Даже неподсанционные нефтяные компании не могут найти покупателей на свою нефть. "Газпром", главный экспортер газа.

Россия за прошлые годы построила кучу заводов, только все эти заводы – автомобильные, авиационные, бытовой техники, и т.д. используют активно импортные компоненты. То есть в ближайшие месяцы россиян ожидает остановка целых отраслей со всеми вытекающими последствиями – дефицитом товаров.

В России доля импортных семян почти 40%, по картофелю доля импортных семян – 90%. Как минимум в краткосрочной перспективе стоит ожидать дефицита базовой с/х продукции и резкого взлета цен.

"Если ничего не изменится, то уже через 2 месяца, когда очередные контейнеры не придут в порты. Или даже раньше, если народ сообразит, что пора закупаться, пока ещё что-то на полках есть", – назвал сроки реализации своего сценария профессор.