Блинкен о санкциях против РФ: экономика России находится в свободном падении, если это план Путина, то он работает

Санкции, которые западные страны ввели против России и ее высшего руководства из-за войны в Украине, уже показали свое негативное влияние на экономику страны-агрессора. Эффект от ограничительных мер против Кремля "уже превзошел все ожидания".

Об этом сказал государственный секретарь США Энтони Блинкен в пятницу, 4 марта, после встречи с коллегами из НАТО и Европейского союза в Брюсселе. Он отметил, что экономика России находится в свободном падении.

"Если это план Путина, то он работает", – сказал глава Госдепа.

По мнению Блинкена, страна-агрессор никогда не была так изолирована, а США и европейские партнеры никогда не были более сплоченными.

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Напомним, что в России за неделю войны против Украины заблокировали 9 платежных систем, перестали доставлять почти все импортные авто, заявили о санкциях сотни международных компаний. Чтобы скрыть реальную ситуацию в экономике, власти РФ блокируют независимые СМИ. За несколько дней они закрыли для россиян "Дождь", "Эхо Москвы", ограничили доступ к "Медузе", BBC, "Радио Свободы" и Deutsche Welle.

Как сообщал OBOZREVATEL, санкции против России увеличили вероятность того, что страна объявит дефолт по своему государственному долгу на международном рынке. В марте РФ должна погасить государственные облигации на сумму более $700 млн, и хотя теоретически у страны достаточно резервов для покрытия долга, на практике замораживание некоторых активов и другие меры могут повлиять на платежеспособность.

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