Данилов – о реестре олигархов: его будет вести СНБО, просто так попасть в перечень невозможно

Реестр олигархов в Украине планирует самостоятельно вести Совет национальной безопасности и обороны. Для составления такого списка граждан не нужно специального контрольного органа.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания ведомства в пятницу, 4 июня. У него спросили, как будут формироваться списки олигархов и насколько велика здесь возможность коррупционной составляющей ввиду того, что спикер парламента Дмитрий Разумков говорил о необходимости создания дополнительных контрольных органов.

"Необходимости создавать дополнительные контрольные институты над теми, кто будет составлять список олигархов, нет. Я не знаю, для чего они нужны. У нас есть СНБО, в которую сегодня входят 23 человека", – ответил Данилов.

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Совет нацбезопасности и обороны будет вести реестр, но "прежде всего необходимо дождаться самого списка олигархов", добавил он.

"Он будет публичным и заседание СНБО к нему тоже будет публичным", – сказал Данилов.

В разработанном президентом законопроекте, как отметил чиновник, "четко определено, кто может подать на заседание СНБО перечень лиц, которых, как он считает, можно отнести к олигархам".

Данилов подчеркнул: "Просто так попасть в этот перечень невозможно. Должна быть выполнена определенная проверка, должны быть определенные аргументы, почему именно этот человек находится в списке олигархов. Если вы считаете, что можно взять любого человека с улицы и сказать, что это олигарх, то вы ошибаетесь. Есть процедура, и она очень сложная".

При подготовке документов аппарат Совета национальной безопасности и обороны должен быть на 100% уверенным в своих выводах, подытожил Данилов.

Напомним, секретарь СНБО также заявил, что законопроект о статусе олигарха – важный шаг на пути деолигархизации. Однако этот процесс требует дополнительных законодательных рычагов.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

Разумков заявил о наличии конфликта интересов в президентском законе об олигархах. Последние, по его словам, могут быть даже в составе СНБО, который в случае принятия документа будет определять такой статус того или иного лица.