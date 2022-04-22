Данилов описал идеальный вариант завершения войны с Россией

Идеальным вариантом окончания войны России с Украиной было бы возвращение в нашу страну оккупированных Крыма и Донбасса. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов уверен, что "так и будет".

Своим мнением он поделился в интервью "Суспільному". Журналист спросил у чиновника: "Какой вы видите идеальный сценарий окончания войны для Украины?".

"Украина – это свободная страна в пределах 1991 года. Так и будет. Крым будет на нашей территории. Те территории, которые сейчас захватили рашисты, вернутся к нам", – ответил он.

Что касается судьбы самой России, то секретарь СНБО сказал, что она "просто развалится".

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Беларусь, которая сейчас является пособником страны-агрессора, пойдет по другому сценарию. По мнению Данилова, в РБ будет смена руководства и после этого соседнее государство станет дружественным к Украине.

"А это обязательно будет происходить (смена власти, – ред.) потому, что это жизнь. Некоторым хочется, чтобы это произошло быстро, но оно не всегда так выходит", – отметил чиновник.

Он подчеркнул, что более чем уверен: Беларусь будет свободной демократической страной.

"Они ближе к нам. Что касается России, это большой динозавр, у которого большое тело, большая территория, но очень маленькая голова", – добавил секретарь СНБО.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Данилов также заявил, что президент РФ Путин не собирается прекращать войну против Украины после сакральной для него даты 9 мая. Глава страны-агрессора имеет другие целы, ради которых он будет продолжать воевать.

Более того, Путин и министр обороны России Сергей Шойгу планировали создать концентрационные лагеря для украинцев в западной Сибири. Там наши граждане должны были строить для россиян новые города.

Битва за Донбасс, считает Данилов, может стать не последней в войне против российских захватчиков, поскольку РФ имеет возможность подтягивать в бой новые ресурсы и резервы.