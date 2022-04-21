Данилов: битва за Донбасс может быть не последним большим боем

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что битва за Донбасс может стать не последней в войне против российских захватчиков, поскольку Россия имеет возможность подтягивать в бой новые ресурсы и резервы. Это, вероятнее всего, продлится еще следующие две-четыре недели.

Такое заявление Данилов сделал в эфире Радио НВ в среду, 20 апреля. Отвечая на вопрос, как будет разворачиваться ситуация на Донбассе, секретарь СНБО ответил, что Россия еще не раз попытается нанести удары по Украине (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Утром по всей линии фронта, который есть на территории Донецкой, Луганской и Харьковской областей, начались бои. Это попытка России испытать на прочность наши Вооруженные силы и, как мы видим, попытка эта была неудачная. На сегодняшний день они будут продолжать эти попытки. Когда именно начнется так называемое большое наступление – это вопрос времени", - заявил секретарь СНБО.

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По его словам, это сражение за Донбасс может быть не последним.

"Впереди еще может быть много разных вещей. Это не является, как ранее говорили, последнее и решительное сражение. Это один из боев, который есть на территории нашей страны, начиная с 2014 года", - резюмировал Данилов.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что активное наступление врагов на Донбассе продлится еще одну-две недели. Причина – кафиры продолжают нести огромные потери, ВСУ удается "выносить" в один батальон в сутки.

По словам Арестовича, на территории Украины сейчас находится около 90 тысяч российских кафиров. Этого недостаточно, чтобы удерживать в оккупации южные и восточные регионы.