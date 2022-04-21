Путин и Шойгу планировали создать концлагеря для украинцев в Сибири, – Данилов

Российский диктатор Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу планировали создать концентрационные лагеря для украинцев в западной Сибири. Руководство страны-агрессора мечтало о том, что наши граждане построят для россиян новые города.

Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в Twitter. Пост был опубликован на английском языке, чтобы о преступных планах Кремля могло узнать как можно больше людей в разных странах.

"Задача российской орды – уничтожить нашу страну, наш народ, колонизировать Украину. Нет сомнений в том, что Россия не остановится. Пока мы не выгоним их со всех наших территорий, в том числе из Крыма, война не закончится", – заявил Данилов.

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По его словам, битва за Донбасс может стать далеко не последним этапом этой войны. Секретарь СНБО отметил, что ВСУ держат оборону и регулярно контратакуют врага, однако Украине срочно нужно тяжелое вооружение.

"Президент Владимир Зеленский приложил большие усилия для ускорения поставок такого оружия. Мы благодарны всем, кто помогает – США, Великобритания, Канада, Польша, страны Балтии и другие. Мы благодарны, что в нас поверили. Но вопрос времени жизненно важен", – подчеркнул Данилов.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Данилова, в Украине после победы над РФ будет проведена тотальная дерусификация бизнеса, политики и других сфер. Ничего русского в нашей стране не останется.