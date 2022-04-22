'Путин не остановится 9 мая': Данилов назвал главное задание войск РФ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что президент РФ Путин не собирается прекращать войну против Украины после сакральной для него даты 9 мая. Глава страны-агрессора имеет другие целы, ради которых он будет продолжать воевать.

Данилов отметил, что главная цель Путина – уничтожение нашего государства. Об этом секретарь СНБО рассказал в интервью "Суспільному".

По его словам, агрессор прописал план, как, по его мнению, должно происходить "уничтожение" Украины.

"Мы осознаем, что Путин останавливаться не собирается. Ни 9 мая, ни 10, ни 20. Задача Путина, которую он поставил перед своими военными, довольно проста – уничтожение нашего государства. Других задач у них нет", – сказал Данилов.

Видео дня

Данилов подчеркнул, что Путин вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу прописали план по вывозу украинцев в концлагеря на территории России. При этом свои планы агрессоры прописали еще задолго до полномасштабного вторжения.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что битва за Донбасс может стать не последней в войне против российских захватчиков, поскольку Россия имеет возможность подтягивать в бой новые ресурсы и резервы.

Кроме того, Данилов отметил, что война в стране продолжается и она будет непростой. Он заявил, что глава страны-агрессора РФ Владимир Путин также не снимал задачу уничтожить военно-политическое руководство Украины. Такое задание захватчики получили еще в самом начале полномасштабного вторжения в нашу страну.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Данилова, Россия предприняла несколько попыток физической ликвидации президента Украины Владимира Зеленского. Первую из них Кремль совершил чуть больше чем за сутки до начала широкомасштабного вторжения.