Что грозит Саакашвили за незаконное пересечение границы Украины: разъяснение

Михеилу Саакашвили грозит административная ответственность за незаконное пересечение границы Украины. Однако если он пересек госграницу при помощи других лиц – это уже уголовная ответственность для тех, кто его переправил.

Об этом OBOZREVATEL рассказал собеседник в профильном департаменте Нацполиции. Согласно ст. 204-1 КоАП, Саакашвили грозит административный штраф от 200 (3400 грн) до 500 (8500 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан или административный арест на срок до 15 суток.

Если же Саакашвили помогли незаконно пересечь границу, то еще будет открыто уголовное производство по статье 332 "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" УК. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы от 7 до 9 лет.

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Госпогранслужба в Одессе начала расследование по факту пересечения госграниц Саакашвили. В пограничной базе нет отметок о том, что политик покидал страну.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 октября Михеил Саакашвили объявил о своем возвращении в Грузию и в тот же день был арестован. Его поместили в тюрьму Рустави, где он объявил голодовку.

СМИ писали, что Саакашвили попал на родину на грузовике, перевозившем зелень из Украины. Водитель трейлера по имени Элгуджа Цомая вызвался тайно помочь политику.

В правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" заявили, будто Саакашвили прибыл в Грузию, чтобы устроить государственный переворот.

Позже в Грузии сообщили, что не намерены выдать Украине задержанного Саакашвили. Бывший президент Грузии, хоть и является гражданином нашей страны, но осужден в соответствии с грузинскими законами.