Бутусов в прямом эфире назвал Мураева агентом Кремля: конфликт едва не перерос в драку. Видео

Между украинским журналистом Юрием Бутусовым и бывшим народным депутатом, лидером партии "Наши" Евгением Мураевым произошел конфликт в прямом эфире, который едва не перерос в потасовку.

Инцидент случился в четверг, 1 апреля, во время программы "Народ проти з Наташею Влащенко" на "Украина 24". Ток-шоу транслировалось на странице телеканала в YouTube (чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу до конца).

Спор начал журналист. Он назвал Мураева российским агентом, который на руском языке "говорит позорные вещи".

Экс-нардеп перебил его, спросив: "А вы не понимаете русский?" Бутусов попросил не перебивать, отметив, что надеется на то, что его оппонент имеет "какое-то уважение и культуру дискуссии". "Дискуссии – да", – ответил Мураев.

Журналист продолжил: "Это очень досадно, что сейчас находится в студии человек, который закидывает тезисы, что "тут был конфликт" (о войне на востоке с Россией, – ред.), что "ничего не было на Майдане, на войне", что у нас тут, извините, "кто-то сам что-то спровоцировал".

Мураев спросил: "А у вас есть аргументы?" Между гостями программы началась словесная перепалка.

Бутусов сказал экс-нардепу, что тот мог бы и постесняться, а тот спросил: "А чего мне должно быть стыдно?"

Журналист пояснил оппоненту, что имеет ввиду его вранье. "Да нет, вы просто оправдывали это шесть лет, и будете отвечать за это тоже", – продолжил спор Мураев.

После этой фразы Бутусов поднялся со своего кресла и пошел к политику, который стоял за трибуной. Бывший народный депутат отошел от оппонента, а журналист взялся за рукав Мураева.

Мужчин пытались разборонить. Экс-нардеп ушел за кулисы, а журналист быстро пошел вслед за ним.

"Вы знаете, я вам не позволю такую х**ню делать", – было слышно фразу Бутусова уже вне студии.

Момент конфликта:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мураев заявил, что три тысячи мирных жителей Донбасса якобы погибли от выстрелов ВСУ с начала войны, а бои идут вовсе не между Россией и Украиной, а между РФ и США.