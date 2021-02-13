Мураев оскандалился заявлением о стрельбе ВСУ по мирному населению на Донбассе. Видео

Три тысячи мирных жителей Донбасса погибли от выстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала войны, а бои идут вовсе не между Россией и Украиной, а между РФ и США.

Об этом в эфире телеканала "Наш" заявил бывший народный депутат, лидер партии "Наши" Евгений Мураев (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Мураев считает, что на подконтрольной Украине территории граждане гибнут в результате обстрелов боевиков, а в оккупированных районах – от выстрелов ВСУ.

"Они сами застрелили себя, наверное? Выстрелы раздавались со стороны ВСУ и добробатов", – заявил политик.

При этом Мураев не отрицает, что Россия поддерживает оккупантов, но, по его мнению, не войсками, а оружием, деньгами, электроэнергией, газоснабжением и доступом к банковской системе. Украина же, считает представитель оппозиции, "отказала и устроила блокаду".

Высказал он и свое мнение по поводу сторон конфликта на Донбассе.

"На нашей территории воюют Российская Федерация с Соединенными штатами нашими руками. Одни помогают официальному Киеву, а вторые помогают непризнанным республикам. Они выясняют свои отношения за счет нас", – сказал Мураев.

Как сообщал OBOZREVATEL, за 12 февраля на Донбассе вооруженные формирования РФ семь раз нарушили режим прекращения огня. Один военнослужащий ВСУ получил ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.