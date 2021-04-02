Бутусов у прямому ефірі назвав Мураєва агентом Кремля: конфлікт ледь не переріс у бійку. Відео

Між українським журналістом Юрієм Бутусовим і колишнім народним депутатом, лідером партії "Наші" Євгеном Мураєвим стався конфлікт у прямому ефірі, який ледь не переріс у бійку.

Інцидент відбувся в четвер, 1 квітня, під час програми "Народ проти з Наташею Влащенко" на "Україні 24". Ток-шоу транслювалося на сторінці телеканалу в YouTube (щоб подивитися запис, доскрольте сторінку до кінця).

Суперечку почав журналіст. Він назвав Мураєва російським агентом, який російською мовою "говорить ганебні речі".

Екснардеп перебив його, запитавши: "А ви не розумієте російську?" Бутусов попросив не перебивати, зазначивши, що сподівається на те, що його опонент має "якусь повагу і культуру дискусії". "Дискусії – так", – відповів Мураєв.

Журналіст продовжив: "Це дуже прикро, що зараз знаходиться в студії людина, яка закидає тези, що "тут був конфлікт" (про війну на сході з Росією, – ред.), що "нічого не було на Майдані, на війні", що у нас тут, вибачте, "хтось сам щось спровокував".

Мураєв запитав: "А у вас є аргументи?" Між гостями програми почалася словесна перепалка.

Бутусов сказав екснардепу, що той міг би і посоромитися, а той запитав: "А чого мені має бути соромно?"

Журналіст пояснив опонентові, що має на увазі його брехню. "Та ні, ви просто виправдовували це шість років, і будете відповідати за це теж", – продовжив суперечку Мураєв.

Після цієї фрази Бутусов піднявся зі свого крісла і пішов до політика, який стояв за трибуною. Колишній народний депутат відійшов від опонента, а журналіст взявся за рукав Мураєва.

Чоловіків намагалися розборонити. Екснардеп пішов за куліси, а журналіст швидко відправився слідом за ним.

"Ви знаєте, я вам не дозволю таку х**ню робити", – було чутно фразу Бутусова вже поза студією.

Момент конфлікту:

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мураєв заявив, що три тисячі мирних жителів Донбасу нібито загинули від пострілів ЗСУ з початку війни, а бої йдуть зовсім не між Росією та Україною, а між РФ і США.