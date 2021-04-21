Будут ли отправлять на фронт? В "Слуге народа" объяснили суть закона о призыве резервистов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о призыве резервистов без объявления мобилизации не из ситуацию в стране. Сейчас применять этот закон никто не будет, он рассчитан на среднесрочную перспективу.
Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказала член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп Марьяна Безуглая. Она добавила, что резервистов никто не собирается отправлять на передовую.
"То, что президент подписал закон не означает, что это зависело от ситуации в стране. Есть процедура. Этот закон сосредоточен на среднесрочную перспективу. Это не значит, что если его проголосовали на внеочередном заседании, то для того, чтобы сразу применить", – сказала нардеп.
По ее словам, перед тем как объявлять призыв резервистов нужно создать:
военный резерв,
систему подготовки резервистов,
единый государственный реестр военнообязанных,
автоматизацию процессов,
центры комплектования и социальной поддержки вместо военных комиссариатов.
Добавим, что согласно закону в особый период на военную службу будут призывать граждан, заключивших контракты о прохождении службы в военном резерве и/или зачислены в военный оперативный резерв.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №1357-их по призыву на военную службу резервистов в особый период.
Россия под предлогом новых учений активно стягивает к границам с Украиной войска и технику.
По словам Зеленского, Украина намерена достигать мира дипломатическим путем, но готова в случае необходимости защищать свои территории.