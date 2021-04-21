Будут ли отправлять на фронт? В 'Слуге народа' объяснили суть закона о призыве резервистов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о призыве резервистов без объявления мобилизации не из ситуацию в стране. Сейчас применять этот закон никто не будет, он рассчитан на среднесрочную перспективу.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказала член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп Марьяна Безуглая. Она добавила, что резервистов никто не собирается отправлять на передовую.

"То, что президент подписал закон не означает, что это зависело от ситуации в стране. Есть процедура. Этот закон сосредоточен на среднесрочную перспективу. Это не значит, что если его проголосовали на внеочередном заседании, то для того, чтобы сразу применить", – сказала нардеп.

По ее словам, перед тем как объявлять призыв резервистов нужно создать:

военный резерв,

систему подготовки резервистов,

единый государственный реестр военнообязанных,

автоматизацию процессов,

центры комплектования и социальной поддержки вместо военных комиссариатов.

Добавим, что согласно закону в особый период на военную службу будут призывать граждан, заключивших контракты о прохождении службы в военном резерве и/или зачислены в военный оперативный резерв.

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