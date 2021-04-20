Зеленский – о готовности защищаться: Украина не начинает войну первой, но всегда стоит до последнего

Украина намерена достигать мира дипломатическим путем, но готова в случае необходимости защищать свои территории.

С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский в своем новом обращении, которое 20 апреля был опубликовано на YouTube-канале Офиса главы государства (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

"Хочет ли войны Украина? Нет. Готова ли она к ней? Да. Перестанет ли Украина бороться за мир дипломатическим путем? Никогда. Будет ли Украина в случае чего себя защищать? Всегда. Наш принцип простой – Украина не начинает войну первой, но всегда стоит до последнего", – отметил президент.

Зеленский отметил, что возле границ Украины сейчас сосредоточено огромное количество российских войск.

Он добавил, что Киев и международные партнеры требуют отвести их.

"Требует ли Украина и ее международные партнеры отвести войска от наших границ? Да. Ведь Российская Федерация постоянно повторяет, что она хочет мира, но одновременно создает все условия для эскалации. Логично ли это? Нет. Неожиданно ли это? Нет. Означает ли это, что эскалация неминуема? Нет", – подчеркнул глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский 20 апреля также обратился к украинцам и Путину. Последнему он предложил встретиться на украинском Донбассе, где идет война.