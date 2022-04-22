Британия вернет посольство в Киев: Джонсон озвучил сроки

Великобритания на следующей неделе вернет свое посольство в Киев. Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон.

Соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции в рамках визита в Индию, пишет Sky News. Решение вернуть посольство в украинскую столицу Джонсон объяснил "чрезвычайной стойкостью и успехом президента (Владимира. – Ред.) Зеленского и украинского народа в сопротивлении российским силам в Киеве".

"Я могу объявить сегодня, что мы очень скоро, на следующей неделе, снова откроем наше посольство в столице Украины", – сказал Джонсон.

Как известно, Британия перенесла свое посольство из Киева во Львов перед полномасштабным вторжением.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее решение вернуть посольство в столицу Украины приняло правительство Испании. Кроме того, в Киев уже вернулись посольства Италии, Франции, Турции, Латвии и Словакии.