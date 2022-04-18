В Испании решили вернуть посольство в Киев

Посольство Испании в Украине в ближайшие дни вернется в Киев. Об этом сообщил премьер-министр страны Педро Санчес в понедельник, 18 апреля.

В интервью телеканалу Antena 3 он сказал, что Испания станет последней страной, которая вернула своих дипломатов в столицу Украины. Такой шаг является "новым признаком приверженности испанского правительства и общества украинскому народу", добавил Санчес.

Как известно, Испания эвакуировала свое посольство из Киева 27 февраля, через три дня после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Его функции были переданы Варшаве, Польша.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киев вернулось посольство Италии. Аналогичное решение приняли также власти Франции, Турции, Латвии и Словакии.