Посольство Словакии вернется в Киев, несмотря на войну с Россией

Словакия, несмотря на войну, в Украине готовится вернуть своих дипломатов в посольство в Киеве. В МИДе страны планируют провести необходимые проверки ситуации безопасности в столице нашего государства.

Об этом сообщил глава МИД Словакии Иван Корчок в Twitter. По его словам, в ближайшее время он отправит в Киев команду специалистов, которые оценят возможность возобновления словацкого посольства. При положительной оценке, Словакия немедленно возобновит работу своего посольства в столице Украины, отметил министр.

"Словакия готовится к возвращению своих дипломатов в Киев. В ближайшие дни я отправлю в город инспекционную группу наших дипломатов для оценки ситуации в столице на месте. Если возможно, мы немедленно возобновим работу нашего посольства", – написал Корчок.

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Напомним, Министерство иностранных и европейских дел Словакии перенесло посольство в Украине из Киева в Ужгород 24 марта.

Slovensko 🇸🇰 приготовляет návrat своих diplomatov do Kyjeva. В ближайшие дни vyšлем в metropoly inspekční team složený z наших diplomatov, который на месте posoudi bezpečную situaci в главном городе 🇺🇦. Если это будет возможно, sfunkčníme наше velvyslanectví okamžitе. — Ivan Korcok (@IvanKorcok) 12 апреля 2022

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 апреля Словакия отменила разрешительную систему на перевозку украинских грузов, чем поддержала экономику Украины.