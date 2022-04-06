Посольство Турции вернулось из Черновцов в Киев и возобновило работу

Посольство Турции в Украине официально подтвердило, что вернулось в Киев. Ранее его деятельность временно перенесли в Черновцы.

Об этом сообщили на Facebook-странице дипломатического учреждения во вторник, 5 апреля. Уже с 6 апреля посольство начнет предоставлять услуги в украинской столице.

"Временно мы перенесли нашу деятельность в Черновцы, которые превратились в наш логистический центр в работе. А сегодня мы вернулись домой, в Киев", – сказано в сообщении.

Здание, где работает посольство, находится на улице Панаса Мирного, 22. "С завтрашнего дня мы продолжим нашу работу, включая предоставление консульских услуг, в нашем здании по адресу ул. Панаса Мирного, 22", – добавили на странице дипучреждения.

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Напомним, что Турция перенесла свое посольство из Киева в Черновцы 12 марта на фоне сообщений о запланированном нападении российских войск на украинскую столицу. Анкара одна из последних перенесла работу своего посольства из украинской столицы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Турция выразила готовность на кораблях вывезти раненых и погибших в Мариуполе. Но сделать это возможно исключительно из порта в Бердянске, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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