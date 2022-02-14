Британия готовит новый пакет военной помощи Украине из-за риска агрессии РФ: появились подробности

Правительство Великобритании работает над новым пакетом военной и экономической поддержки для Украины. Решение увеличить помощь было принято в связи с ростом угрозы российского вторжения.

Кроме того, британский премьер-министр Борис Джонсон совершит поездку в Европу в конце этой недели, чтобы заручиться поддержкой и положить конец противостоянию с Россией. Об этом сообщает издание Reuters.

Примечательно, что в правительстве Британии не сообщают подробностей о том, какие именно страны Джонсон посетит. В то же время на Даунинг-стрит отметили, что премьер хочет больше взаимодействовать со странами Северной Европы и Балтии.

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Также сообщается, что Британия работает над пакетом военно-экономической поддержки Украины совместно с союзниками. Ожидается, что официально британское правительство заявит о расширении поддержки Украине в ближайшие дни.

"Есть возможность для деэскалации и дипломатии, и премьер-министр будет продолжать неустанно работать вместе с нашими союзниками, чтобы заставить Россию отступить от пропасти", – сказал представитель премьер-министра.

Ранее сообщалось, что в британском правительстве одобрили поправки в закону о санкциях против России. Они предусматривают ограничительные меры против лиц, причастных к дестабилизации в Украине.

Напомним, британские СМИ со ссылкой на премьер-министра Бориса Джонсона заявили, что Великобритания не будет вмешиваться напрямую в случае вторжения России в Украину. Причина в том, что наша страна не является членом НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, Великобритания направила в Украину уже несколько военных борта с противотанковым оружием для оказания поддержки в условиях угрозы полномасштабной войны с Россией. Один из таких самолетов приземлился в Борисполе 8 февраля. За один раз он перевозит более 77 тонн груза. Еще один борт прилетел 9 февраля. Он привез бронежилеты, каски и т.д.

К слову, ранее Джонсон заявил, что не исключает возможности отправки самолетов-истребителей "Тайфун", а также военных кораблей для защиты Юго-Восточной Европы. По его словам, на такой шаг заставляют идти продолжающиеся агрессивные действия России по отношению к Украине.