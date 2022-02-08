В Борисполе приземлился грузовой самолет ВВС Британии, а возле Крыма 'засветился' разведчик Boeing RC-135

Во вторник, 8 февраля, в аэропорт Борисполь прибыл военно-транспортный самолет Королевских Военно-воздушных сил Великобритании Boeing C-17A Globemaster III. На данный момент неизвестно, что именно находится на борту самолета.

Кроме того, в этот же день возле Крыма заметили британский разведчик Boeing RC-135. Об этом сообщает издание Liga.net со ссылкой на систему отслеживания за воздушных рейсов Flightradar24.

Грузовой самолет Boeing C-17A Globemaster III ВВС Британии вылетел с военной базы Брайз-Нортон примерно в 80 км от Лондона около 8 часов утра. Согласно техническим характеристикам, этот самолет может за один раз перевозить более 77 тонн груза.

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Кроме того, 8 февраля из Варшавы во Львов прибыл ближнемагистральный пассажирский самолет BAe 146-200 Военно-воздушных сил Великобритании. Позднее этот самолет был замечен на подлете к Киеву.

В этот же день британский стратегический разведчик Boeing RC-135 обогнул по дуге над Черным море временно оккупированный Россией Крым.

Ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что не исключает возможности отправки самолетов-истребителей "Тайфун", а также военных кораблей для защиты Юго-Восточной Европы. По его словам, на такой шаг заставляют идти продолжающиеся агрессивные действия России по отношению к Украине.

Напомним, в январе Великобритания направила в Украину два военных борта с противотанковым оружием для оказания поддержки в условиях угрозы полномасштабной войны с Россией. При этом пилотам пришлось по неизвестной причине буквально сделать крюк, огибая воздушное пространство Германии.