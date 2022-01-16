У Путина допустили, что могут разместить наступательные вооружения на территории Украины

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что не исключает вероятности размещения Москвой своего оружия в Украине. Речь идет именно о наступательном вооружении РФ.

При этом, по его словам, Россия якобы не собирается вести военные действия в отношении нашей страны. Об этом Песков сказал в интервью американскому телеканалу CNN, выдержки из него опубликовало издание Bloomberg.

"Мы не собираемся утверждать, что не станем размещать наступательные вооружения на территории Украины", – так в точности прозвучали слова представителя Кремля.

Вместе с тем, Песков вновь обратился к НАТО с требованием дать гарантию того, что Украина никогда не станет членом Североатлантического альянса.

Видео дня

В этом же интервью Песков сказал, что напряженность на границе РФ и Украины высока. При этом пресс-секретарь Путина вновь отрицал, что страна-агрессор планирует эскалацию на этом участке.

Напомним: в США заявили, что они располагают информацией о том, что Россия разместила группу разведчиков для совершения диверсий на территории Украины, которые агрессор намерен использовать как предлог для вторжения в нашу страну. Украинская разведка также сообщала о готовящихся провокациях против российских военнослужащих.

Россия же продолжает утверждать, что никаких доказательств приведенной выше информации нет.

В то же время, расследователи из Conflict Intelligence Team сообщили, что РФ перебрасывает к границам Украины свои ракетные комплексы. В частности, были замечены 9К720 "Искандер-М".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России назвали требования США отвести войска РФ от границ Украины "неприемлемыми". Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что их "даже не будут обсуждать".