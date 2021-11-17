Боррель рассказал, как ЕС будет действовать в случае эскалации ситуации на границах Украины

В случае обострения ситуации у границ Украина может и дальше рассчитывать на политическую, дипломатическую, экономическую и финансовую поддержку от Европейского Союза. А вот о военной помощи речь не идет, поскольку Соглашение об ассоциации оборонного альянса этого не предусматривает.

Об этом напомнил высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель. Как передает "Укринформ", он выступил на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания Совета министров ЕС по вопросам обороны.

"Если возникает вопрос, что мы будем делать завтра в Украине, перед фактом того, что может случиться на границе – продолжать поступать точно так же, в рамках действий, предпринятых со времен, когда Россия захватила Крым и начала войну на Донбассе. Украина может быть уверена в политической, дипломатической, экономической и финансовой поддержке со стороны Европейского Союза", – пояснил он.

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Высокий представитель ЕС подчеркнул, что европейские чиновники внимательно следят за развитием ситуации на восточной украинской границе. В частности, располагая той информацией о ней, которую предоставили украинская и американская стороны.

Он напомнил, что двустороннее соглашение, заключенное между Евросоюзом и Украиной, охватывает широкий круг вопросов, однако создание военного союза не предполагает.

"У нас есть Соглашение об ассоциации, Восточное партнерство, которые охватывают широкий круг вопросов, солидарность с Украиной, и мы вовлечены в усилия по защите и поддержке территориальной целостности Украины. Все будет продолжаться именно таким образом", – заверил Боррель.

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