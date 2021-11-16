В Минобороны подтвердили приближение кризиса из-за военной агресии РФ

В Украине может начаться новый кризис из-за передвижения российских военных и техники к границам нашего государства. Ситуация может стать критической зимой 2021 года.

Такое мнение высказала заместительницы главы Министерства обороны Украины Анна Маляр в эфире программы "Свобода Слова" на ICTV в понедельник, 15 ноября. По ее словам, угрозу дестабилизации ситуации в Украине подтверждают также западные партнеры.

"По количеству, по интенсивности, по движению российских войск нет разногласий. Мы по-разному прогнозируем, но сегодня все прогнозы совпадают", – отметила она.

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Политик добавила, что, согласно прогнозам, кризиса из-за военной агрессии Российской Федерации можно ждать уже начиная с декабря 2021 года.

Вместе с тем Маляр подчеркнула: бойцы Вооруженных сил Украины находятся в постоянной готовности обороняться и отражать атаки. Они готовы отбивать не только полномасштабные вторжения, но и захват объектов критической инфраструктуры, считает замминистра.

Ранее руководители Министерств иностранных дел Франции и Германии Гайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан выступили с совместным заявлением, в котором указали, что Российскую Федерацию будут ждать серьезные последствия, если она предпримет еще одну попытку нарушить территориальную целостность Украины. РФ должна проинформировать о своих действиях вблизи украинской границы, заявили политики.

Как сообщал OBOZREVATEL, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об огромной и необычной активности российских войск около Украины. По его словам, если РФ решится на вторжение, то времени на предотвращение или тем более подготовку – не будет.