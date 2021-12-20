Боррель – об агрессии России: надо надеяться на лучшее и готовиться к худшему

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подчеркнул, что в настоящее время одних заявлений о сдерживании агрессии России против Украины недостаточно. В сложившейся ситуации можно надеяться на лучшее, но готовиться стоит к худшему.

В частности, Европа должно подготовиться к решительным действиям относительно РФ, если та снова направит свои войска в соседнюю страну. Таким мнением он поделился в своем блоге.

В первую очередь глава европейской дипломатии отметил, что истинные намерения Кремля относительно украинского государства до сих пор остаются неясными. Исключение составляет только понимание, что страна-агрессор имеет целью угрожать Украине и сделать ее слабее.

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По убеждению Борреля, ситуация может развернуться по разным сценариям

"Как я сказал в Европейском парламенте в Страсбурге, мы должны надеяться на лучшее и готовиться к худшему", пояснил он.

Также подчеркнул, что Европа, партнеры Украины должны позаботиться о своей готовности к применению решительных действий. В частности, РФ нужно дать понять, что последствия агрессии будут тяжелыми.

"Мы знаем, что одних слов и заявлений недостаточно, чтобы изменить расчет российского руководства. Поэтому так важно, чтобы лидеры ЕС решили продлить имеющиеся экономические санкции и предупредили, что какие-либо действия России против Украины будут иметь тяжелые последствия", – написал в блоге Боррель.

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