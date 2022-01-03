Глава дипломатии ЕС Боррель посетит Донбасс и Киев: названа дата

В Украину с официальным визитом должен прибыть высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель. Его визит намечен на вторник, 4 января. Он продлится до 6 января.

Об этом сообщили в пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства 3 января. Как отмечается, Боррель прибудет в Украину именно по приглашению МИД. Его визит, который станет уже третьим, как отметили в ведомстве, призван подтвердить поддержку Украины со стороны ЕС на фоне агрессивных действий России.

Сначала глава дипломатии ЕС вместе с Дмитрием Кулебой, министром иностранных дел Украины, должен отправиться на Донбасс. В частности, чиновники посетят линию разграничения в Луганской области. Там Боррель должен ознакомиться с ситуацией относительно безопасности в зоне российско-украинского вооруженного конфликта. На востоке Украины представитель Евросоюза побывает впервые.

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Дальше Боррель отправится в Киев, там запланированы переговоры с представителями украинской власти. В частности, в Киеве чиновник должен обсудить вопросы сдерживания агрессии РФ, введения против страны-агрессора экономических санкций, воплощения гуманитарных проектов на Донбассе, а также продвижения мирного урегулирования ситуации на востоке нашего государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, политические советники глав Германии и Франции планируют провести переговоры в рамках Нормандского формата с представителями Украины и России. Встречи пройдут раздельно. Вероятно, они пройдут до 9 января.