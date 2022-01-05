Главный дипломат ЕС Боррель прибыл с визитом в Украину: он намерен посетить Донбасс. Фото

Во вторник, 4 января, в Украину с официальным визитом прибыл высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель. В первую очередь он вместе с министром иностранных дел нашей страны Дмитрием Кулебой отправится на Донбасс.

Об этом Боррель сообщил у себя в Twitter. Высокий представитель Европейского Союза подчеркнул, что едет на Донбасс, чтобы продемонстрировать поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Главный дипломат ЕС отметил, что его визит вызван военной эскалацией со стороны Российской Федерации на границе с Украиной. Он также сказал, что намерен поддержать усилия украинской власти по реформированию, которые в в свою очередь имеют ключевое значение для развития страны.

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My first visit in 2022 is to Stanytsya Luhanska and Kyiv, #Ukraine.



With Russia’s increased military build-up, I am here to show EU support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity and to support sustained reform efforts that are key for resilience.@EUDelegationUA pic.twitter.com/SymF8CZAMU — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 4, 2022

Как сообщалось ранее, глава дипломатии ЕС намерен пробыть в Украине до 6 января. После поездки на Донбасс он посетит Киев, где проведет переговоры с представителями украинской власти относительно сдерживания агрессии РФ, введения против нее экономических санкций и воплощения гуманитарных проектов на Донбассе.

Напомним, ранее Боррель заявил, что требования РФ гарантий безопасности и прекращения расширения ЕС и НАТО на востоке являются неприемлемыми, особенно, в отношении Украины. По его словам, Европейский Союз не согласен со многими событиями во внешней политике России. Кроме того, Боррель считает, что желание России вести переговоры по европейской безопасности без участия ЕС является абсурдом.

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