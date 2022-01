Главный дипломат ЕС Боррель прибыл с визитом в Украину: он намерен посетить Донбасс. Фото

Во вторник, 4 января, в Украину с официальным визитом прибыл высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель. В первую очередь он вместе с министром иностранных дел нашей страны Дмитрием Кулебой отправится на Донбасс.

Об этом Боррель сообщил у себя в Twitter. Высокий представитель Европейского Союза подчеркнул, что едет на Донбасс, чтобы продемонстрировать поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Главный дипломат ЕС отметил, что его визит вызван военной эскалацией со стороны Российской Федерации на границе с Украиной. Он также сказал, что намерен поддержать усилия украинской власти по реформированию, которые в в свою очередь имеют ключевое значение для развития страны.

My first visit in 2022 is to Stanytsya Luhanska and Kyiv, #Ukraine.



With Russia’s increased military build-up, I am here to show EU support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity and to support sustained reform efforts that are key for resilience.@EUDelegationUA pic.twitter.com/SymF8CZAMU