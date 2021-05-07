Блинкен: США полны решимости перед лицом российской агрессии

Государственный секретарь США Энотони Блинкен после своего визита в Киев 6 мая заявил, что страна полна решимости перед лицом российской агрессии.

Об этом он сообщил в своем Twitter. Блинкен также отметил, что встреча с президентом Украины и другими представителями власти была продуктивной.

"Соединенные Штаты полны решимости перед лицом российской агрессии и в своей поддержке реформ, необходимых для обеспечения суверенного, демократического и процветающего будущего Украины", – подчеркнул госсекретарь США.

Напомним, что в Украину 6 мая с официальным визитом прибыл государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен. Он провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и главой ПЦУ митрополитом Епифанием.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Блинкен заявил, что в администрации президента США не так сильно сосредоточены на влиятельности главы России Владимира Путина, как в целом на действиях страны-агрессора РФ, которой тот руководит.