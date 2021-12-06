Байден пообщается с Зеленским перед переговорами с Путиным – Белый дом

Перед разговором с президентом России Владимиром Путиным глава США Джо Байден проведет переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским. Также он пообщается с ключевыми европейскими союзниками.

Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщило издание Independent с ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома. По словам политика, Байден планирует "согласовать свое послание" и провести разговор с "единством и сильной трансатлантической солидарностью".

Представитель Белого дома также отметил, что американский президент планирует в первую очередь высказать озабоченность из-за скопления российской военной техники и военнослужащих у границ Украины. Также они должны обсудить и другие важные вопросы такие как "стратегическая стабильность, киберпространство и ядерная программа Ирана".

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"Президент будет вести это обсуждение так же, как и в прошлых беседах с Путиным – профессионально и откровенно. Он четко разъяснит– без риторических размахов или виляния пальцами, что США готовы сделать, как в плане сдерживания, так и в плане дипломатии", – сказал чиновник.

Переговоры Путина и Байдена должны состояться вечером во вторник, 7 декабря. Встреча, которая будет касаться в частности Украины, произойдет в онлайн-формате.

Ранее Байден говорил, что его встреча с Путиным предусматривает долгий разговор на тему Украины. Это связано с публикациями западных СМИ, которые предсказывают новую эскалацию на Донбассе в первой половине 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал: и до, и после разговора с Путиным Байден, предварительно, должен связаться по телефону с главой украинского государства Владимиром Зеленским.