В Украину прибыли с визитом госсекретарь США и министр обороны: проходит встреча с Зеленским

В Украину с рабочим визитом прибыли госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны государства Ллойд Остин. Они обсудят с президентом Украины Владимиром Зеленским предоставление военной помощи Украине, которая вынуждена сопротивляться российской агрессии.

О том, что делегация уже в Киеве и ведет переговоры с украинским лидером, в воскресенье, 24 апреля, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Он сказал об этом во время эфира у Марка Фейгина.

Напомним, визит высокопоставленных американских чиновников накануне анонсировал глава Украинского государства в ходе пресс-конференции в столице.

"Завтра к нам приезжают люди из Соединенных Штатов Америки, у меня будет встреча с министром обороны и с государственным секретарем господином Блинкеном", - заявил Зеленский накануне, 23 апреля.

Видео дня

По словам президента Украины, целью визита Блинкена и Остина в Киев является обсуждение поставок необходимого украинской армии оружия.

"Там мы будем обсуждать наше стратегическое партнерство и укрепление военной помощи... Хочется, чтобы кроме нашего народа, у нас еще было тяжелое и мощное оружие", - говорил президент Украины накануне приезда высоких гостей из США.

При этом в США официальных анонсов поездки Блинкена и Остина в Украину не было.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент США Джозеф Байден 21 апреля объявил о новом масштабном пакете военной помощи Украине на $800 млн. В него, в частности, входят 155-мм гаубицы, тактические машины для их буксировки и 144 000 артиллерийских снарядов, а также тактические беспилотные летательные аппараты Phoenix Ghost, полевое оборудование и запчасти.

Общая сумма военной помощи США Украине после начала широкомасштабного вторжения России 24 февраля достигла 3,4 млрд долларов.