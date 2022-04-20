Не от США: Украина наконец-то получила самолеты-истребители и запчасти

В Украину доставлена партия военной помощи в виде истребителей и запасных частей для самолетов от союзнических государств. США в этот перечень не вошли.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, передает CNN. Оборонное ведомство одобрило поставки очередной помощи, но не стало вдаваться в конкретику этого пакета.

"Я не думаю, что необходимо обнародовать подробности, но Украина получила дополнительную технику, способную увеличить ее флот и парк боевых самолетов. Штаты не принимали участия в этот раз. Думаю, на этом можно остановиться", – коротко заметил Кирби.

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Напомним, что ранее США впервые согласились предоставить Киеву виды мощного оружия, которые некоторые чиновники из администрации Байдена несколько недель назад сочли слишком большим риском эскалации, в том числе 11 вертолетов Ми-17; 18 155-мм пушек Howitzer и еще 300 дронов Switchblade.

Как сообщал OBOZREVATEL, президенты Владимир Зеленский и Джо Байден в телефонном формате обсудили дальнейшие перспективы противостояния Украины российской армии. Вашингтон заверил, что уже в ближайшее время Киев получит дополнительную помощь на $800 млн, которая включает артиллерию, бронетранспортеры и вертолеты.