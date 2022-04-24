"Мы сами прекрасно справимся!" Арестович заявил, что Украина прекратила переговоры с НАТО о закрытии неба

Украина больше не ведет переговоров с НАТО о закрытии неба. Мы сможем это сделать сами, когда получим системы противовоздушной обороны.

Об этом в интервью "Медузе" рассказал советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. По его словам, партнеры уже предоставляют Украине ПВО.

"Это закрытый вопрос (закрытие неба НАТО. - Ред). То, что нам нужно, – это система противовоздушной обороны, которую нам уже предоставляют. А небо мы и сами закроем", – подчеркнул Арестович.

По его словам, никакая другая поддержка, кроме поставки вооружений, Украине от Запада не нужна.

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"Нам хватит только вооружений. Мы и сами прекрасно справимся. Нам не нужны западные солдаты здесь. Но они и не пойдут на это, если не будет ядерного удара", – подчеркнул советник главы ОП.

Напомним: Россия пригрозила наносить удары по транспорту стран НАТО, в том числе США, который перевозит вооружение для Украины. Страна-агрессор считает, что такие действия будут законными.

Путинский режим возмущен, что поставки оружия Украине приводят к "замедлению спецоперации РФ". При этом россияне, которые угрожали захватить Украину за несколько дней, но получили мощный отпор от ВСУ, все равно озвучивают убеждения, что "положение Киева безнадежно".

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский провел 23 апреля новые переговоры с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном о новой военной помощи украинской армии. В частности, новые поставки из Британии будут включать в себя тяжелое вооружение.