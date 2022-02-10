"Безногие колясочники будут ездить по Москве": в России дали прогноз, чем может завершиться агрессия против Украины

Председатель "Общероссийского офицерского собрания", генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов выступил против политики президента РФ Владимира Путина и подготовки войны с Украиной. Он предупредил, что агрессия закончится большими потерями.

Об этом Ивашов сказал в эфире украинского телеканала "Прямой". По его словам, руководство России обязательно "нажрется" на этой войне (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"А потом колясочники безногие будут ездить по Москве, выпрашивать милостыню", – подчеркнул генерал.

По мнению Ивашова, своим ультиматумом Россия лишь объединила и консолидировало НАТО.

"А затем наращивать группировки вдоль границы стали… Мы сами, россияне, вызвали эту угрозу со стороны Запада. Она была всегда, но она не была критичной", – подчеркнул он.

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При этом офицер призвал Путина уйти в отставку пока не поздно.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный шахматист, российский оппозиционер Гарри Каспаров, заявил, что Путин может уйти с поста, когда потерпит глобальное внешнеполитическое поражение, а страна окажется в катастрофической ситуации. Но такого в РФ пока не предвидится.