Без фанфар, но с планом действий: Кира Рудык прокомментировала результаты встречи Зеленского с Байденом

Результат встречи президентов США и Украины в целом положительный – США продолжают поддерживать страну и в борьбе против России, и в борьбе за реформы. Но для плодотворного сотрудничества власти необходимо придерживаться взятых на себя обязательств.

Об этом заявила глава партии "Голос" Кира Рудык. По ее словам, в частности, наше государство должно выполнять план реформ, передает пресс-служба политсилы.

"Чтобы поддержка Соединенных Штатов не была напрасной, мы должны выполнять план реформ, закрепленный в совместном заявлении. А в нем про необходимость реформы СБУ, прозрачное назначение главы САП и директора НАБУ, усиление ответственности за дискриминацию, завершение судебной реформы и ее выполнение, реформу корпоративного управления, защиту НБУ, изменения в финансовое законодательство и обеспечение проверки инвестиций", – подчеркнула лидер "Голоса".

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Часть этих шагов является необходимое для следующего транша МВФ, подчеркнула она. Поэтому можно рассчитывать, что в ближайшее время необходимые законы будет рассматривать парламент. Но стоит помнить главное – все эти реформы нужны в первую очередь Украине, украинской экономике и каждому украинцу, кто хочет безопасно жить и зарабатывать.

Планы и задачи вполне понятны, и впереди много работы, резюмировала Кира Рудык.

Напомним: визит Зеленского в США начался 31 августа. По итогам первого дня президент рассказал, что его команда искала инвестиций и получила поддержку в этом со стороны США.

1 сентября Зеленский и Байден сначала сделали короткие заявления для средств массовой информации. После были переговоры украинской и американской стороны в расширенном формате и тет-а-тет. По итогам было обнародовано совместное заявление по противодействию агрессии России и позиции относительно "Северного потока-2".

Подробнее об итогах визита украинского президента в США – читайте в нашем материале.