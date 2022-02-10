Белый дом отреагировал на слова Путина об Украине: любая шутка об изнасиловании вызовет возмущение

США осуждают высказывание президента РФ Владимира Путина "Нравится, не нравится – терпи, моя красавица!" в отношении Украины. В администрации американского президента восприняли это как неудачную шутку об изнасиловании.

Об этом сказала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, любая шутка об изнасиловании наверняка вызовет возмущение абсолютно у всех в администрации Джо Байдена, независимо от того, исходит ли она из уст американского или иностранного чиновника.

"Отмечу также, что мы никогда не сдерживали своих реакций по поводу воинственной риторики и неправдивости некоторых заявлений, исходящих из уст президента Путина и представителей российского руководства. И, конечно же, эта "шутка" не вызывает у нас восхищения", – подчеркнула Псаки.

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Как сообщал OBOZREVATEL, во время брифинга в Москве с президентом Франции Эммануэлем Макроном Путин, говоря о якобы несоблюдении Украиной Минских договоренностей, выдал фразу "Нравится, не нравится – терпи, моя красавица".

Кроме того, российский лидер обвинил Украину в невыполнении Минских соглашений и "дискриминации русскоязычных".

Он в который раз потребовал предоставить России гарантии безопасности, аргументируя тем, что "Украина уже два раза совершала военное нападение на Донбасс".

Президент Украины Владимир Зеленский ответил Путину на саркастическую поговорку в адрес Украины. Поскольку такое выражение глава Кремля позволил себе на совместном брифинге с Макроном, Зеленский с намеком спросил французского коллегу, не был ли Путин на тот момент "подшофе".

Депутат из фракции "Европейская солидарность" Владимир Вятрович по-своему ответил на скандальную фразу Путина.