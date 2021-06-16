'Вперед, Путин!' Накануне переговоров с Байденом росСМИ засыпали главу РФ комплиментами. Обзор

Накануне встречи президентов России и США в Женеве, которая проходит в среду, 16 июня, российские СМИ уверенно писали о силе своего лидера, называли Владимира Путина достойным и умным соперником Джо Байдена. Российские эксперты утверждают, что о психологической силе и победе Путина на российских телеканалах будут говорить даже в случае неудачных переговоров.

О том, как в России хвалили своего лидера перед поездкой в Женеву, что ожидают в стране от встречи президентов и какие результаты российские эксперты сочтут успешными, разбирался OBOZREVATEL.

То, что о Путине в России плохого не напишут, это факт. Однако, как только заговорили о его встрече с Байденом, российские СМИ начали восхвалять своего лидера еще больше. Обсуждать начали комментарии из разных интернет-порталов, где китайцам якобы нравился "хладнокровный и прямой стиль" Путина, а в Великобритании вообще выразили ему поддержку и назвали Байдена "маразматиком".

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Кроме того, прогнозировали в СМИ и неудобное положение Байдена после встречи, ведь он не "выдержит политической мощи оппонента". Не ленились цитировать и лидера США, который "считает Путина достойным соперником".

В комментарии OBOZREVATEL российский оппозиционный политик, лидер движения "Союз Правых Сил" Леонид Гозман заявил, что в российских СМИ неизбежно будут говорить и о победе Путина на этой встрече, вопреки тому, чем она может закончиться.

"Как бы там встреча не проходила, наша пропаганда устроит шабаш по этому поводу, рассказывая о том, какой Путин крутой и как он снова всех победил. Это совершенно неизбежно. Они будут издеваться над стилистическими ошибками Байдена или над демонстрациями физического превосходства Путина над Байденом и так далее", – сказал Гозман.

По словам политика, россияне разделились в своих ожиданиях от встречи Путина и Байдена:

сторонники Путина ожидают не конкретики, а его психологической победы;

оппозиционно настроенные ожидают, что Байден сможет остановить репрессии внутри России;

наименее ангажированные надеются, что удастся отсрочить войну, к которой близко подошло человечество.

"Мы точно не узнаем, что там произойдет, ведь не будет подписанных соглашений. Мне кажется, что Байден может предъявить что-то вроде ультиматума. Он приехал в Женеву в качестве представителя объединенного Запада, его к этому готовили на саммите НАТО и G7. И он может сказать Путину, что-то типа: если ты полезешь сюда и сюда, то мы ответим так и так. Но убедительность этого ультиматума будет зависеть от того, готов ли объединенный Запад на действия, которые будут обременительными для него самого. Готовы ли воспринимать ситуацию, как военную и идти на жертвы", – заявил политик.

Относительно возможных требований Байдена прогнозируют разговоры о кибератаках и вмешательствах в выборы США. Напомним, что в мае состоялась кибератака на американский трубопровод Colonial Pipeline и эксперты видели в этом "русский след", ведь команда, которая могла это сделать, работает "фрилансерами" в Кремле.

"Чего там точно не будет, мне кажется, это требований по внутрироссийской ситуации. Я не думаю, что Байден серьезно будет требовать от Путина освобождения Навального, прекращения репрессий и так далее...Я опасаюсь того, что в случае успеха переговоров, а под успехом я понимаю снижения риска военного столкновения, за это успех заплатим мы. У Путина будут развязаны руки внутри России", – сказал Гозман.

В России не исключают, что во время встречи обсудят и пакет вопросов относительно Украины. Однако, прогнозируют лишь разговоры о Донбассе, потому что тему Крыма относят вообще к следующему президенту России, ведь для Путина это табу.

"Как минимум будет включено недопущение дальнейшей эскалации, то есть попытки оккупации новых украинских территорий, как максимум – требование покинуть Донбасс. Это процедура долгая и сложная, но может Байден поставит этот вопрос. Он точно не заговорит о Крыме, потому что понятно, что Путин его не отдаст. Это требование нереалистичное. Возвращение Украине Крыма будет задачей следующего президента России, потому что для Путина отказ от Крыма – это потеря власти", – заявил Гозман.

Сейчас переговоры между лидерами двух стран продолжаются.