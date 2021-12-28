В США назвали дату переговоров с Россией насчет 'напряжения вокруг Украины'

В начале следующего года Соединенные Штаты и Российская Федерация проведут двусторонние переговоры, главной темой которых станет Украина. Их датой определили понедельник, 10 января.

Об этом сообщает AFP. Издание ссылается на информацию представителя службы национальной безопасности Белого дома.

По его словам, 10 января Вашингтон и Москва будут обсуждать "напряжение вокруг украинского государства". Еще одним вопросом, который собираются поднять на переговорах, – контроль над ядерным вооружением.

Представитель Белого дома подчеркнул, что в этом переговорном процессе "США надеются на сотрудничество с РФ".

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После, добавил он, ожидается и встреча представителей Кремля и Североатлантического альянса (NATO) – 12 января.

На следующий же день, 13 января, пройдет встреча между Россией и региональным органом безопасности Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в который входят и США.

Напомним: глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что темой переговоров Кремля и Вашингтона станут "гарантии безопасности". А начнутся они сразу после новогодних праздников и выходных.

Вместе с тем российский министр обвинил западные страны в том, что именно они якобы "стремятся спровоцировать войну в Украине".

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг созвал Совет НАТО-Россия на 12 января 2022 года. Москва не дала окончательного ответа, но с ней ведутся переговоры по срокам и формату встречи.