Байден проведет разговор с Путиным накануне Нового года: среди главных тем – Украина

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин намерены провести переговоры в четверг, 30 декабря. Стороны снова будут обсуждать ситуацию вокруг Украины и наращивания российских войск.

Об этом сообщается на сайте Белого дома. В то же время CNN со ссылкой на представителя администрации американского лидера пишет, что инициатором был президент РФ, а Байден поддержал его предложение.

В Белом доме уточнили, что президенты обсудят дипломатические отношения. Также речь будет идти и об Украине.

"Администрация Байдена продолжает широкую дипломатию с европейскими союзниками, консультируя общий подход в ответ на наращивание российских войск на границе с Украиной", – сказано в сообщении.

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Также подчеркивается, что президент США общался с европейскими лидерами по этому вопросу. Кроме того, американские чиновники консультировались с Евросоюзом, ОБСЕ и Украиной.

В то же время 29 декабря состоялись переговоры между госсекретарем США Энтони Блинкеном и украинским президентом Владимиром Зеленским.

Во время беседы глава Госдепа напомнил, что его страна поддерживает Украину. Также стороны обсуждали вопросы мирного урегулирования на Донбассе и предстоящие переговоры с Россией.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ писали, что переговоры между Байденом и Путиным были запланированы на 10 января. Прошлый раз президенты общались в режиме видеоконференции 7 декабря. Тогда американский лидер пригрозил санкциями, если Россия начнет полномасштабное вторжение в Украину.