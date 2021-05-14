В США трубопровод Colonial Pipeline возобновил работу после шестидневного отключения из-за кибератаки.

Об этом сообщает CNN. Отмечается, что по трубопроводу временно будет транспортироваться ограниченное количество бензина, дизельного топлива и авиакеросина.

"Насколько это безопасно, и так будет продолжаться до тех пор, пока рынки не вернутся в норму", – отмечает издание.

Несмотря на перезапуск, значительный процент заправочных станций в Вирджинии, Джорджии, Северной Каролине и Южной Каролине остаются без топлива.

Как сообщал OBOZREVATEL, кибератака на Colonial Pipeline была совершена 7 мая. Из-за этого в 18 штатах объявили чрезвычайное положение. Взлом был совершен группой из РФ DarkSide. Хакеры похитили 100 гигабайт данных и попросили за них выкуп.