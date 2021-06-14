Путин допустил обмен заключенными между Россией и США и ответил на обвинение в кибератаках

Президент страны-агрессора Владимир Путин отвергает обвинения в хакерских атаках. Он призвал правительство США предоставить доказательства причастности России к этому.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналиста американского телеканала NBC. Пока Байден встречался с лидерами "Большой семерки", откуда Россию был отстранен в 2014 году после оккупации украинского Крыма, Путин дал полуторачасовое эксклюзивное интервью.

Журналист отметил, что сегодня отношения между США и Россией находятся в худшем состоянии за последние десятилетия, в том числе и из-за ряда кибератак, связанных с Москвой, а также из-за вмешательства России в выборы в США 2016 и 2020 годов.

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На что Путин заявил, что утверждения США, что российские хакеры или само правительство РФ стояли за кибератаками, является "фарсом" и призвал предоставить доказательства причастности россиян.

"Нас обвиняли во всем – вмешательстве в выборы, кибератаках и так далее и так далее. И ни разу, ни разу, ни разу они не удосужились предоставить любые доказательства. Просто необоснованные обвинения", - заявил Путин.

Лидер РФ также заявивл, что он готов к возможному обмену пленными между Россией и США.

Напомним, OBOZREVATEL сообщал, что Путин в том же интервью отрицал, что отдал приказ расправиться с Навальным

Также OBOZREVATEL писал, что саммит Джо Байдена и Владимира Путина запланирован на среду, 16 июня. Он пройдет в Швейцарии на знаменитой вилле Ла Гранж.