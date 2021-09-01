Встреча Зеленского и Байдена в США: когда и где смотреть онлайн-трансляцию

Встреча президента Владимира Зеленского и главы США Джо Бадена пройдет 1 сентября в 14:00 по местному времени (21:00 по Киеву). Предварительно переговоры займут больше часа.

Встреча двух лидеров государство пройдет в Овальном кабинете в Белом доме. Трансляция встречи будет вестись на Youtube-канале "Радіо Свобода".

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская в ночь на вторник, 31 августа, прибыли в США.

31 августа Зеленский встретился с министром обороны США Ллойдом Остином. Между странами было подписано соглашение о стратегическом партнерстве в сфере обороны.

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Президент заявил, что западные страны видят вступление Украины в НАТО как стратегию. Однако, по его словам, у нас нет на это времени.

Глава Украины провел встречу с директором американского государственного космического агентства NASA Биллом Нельсоном. Переговоры украинский лидер назвал плодотворными.

Кроме того, в США подписали меморандум о строительстве в Украине 5 энергоблоков на 30 млрд долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Экспортно-импортный банк предоставит Украине $3 млрд после подписания меморандума о взаимопонимании. Такое решение приняло американское правительство по итогам визита президента Украины Владимира Зеленского.