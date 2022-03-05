Байден обратился к россиянам: не верю, что вы хотите кровавой, разрушительной войны против Украины

Американский президент Джо Байден уверен, что россияне не хотят кровавой войны, которую страна-агрессор начала против украинского государства. Он обратился с посланием к народу России из-за преступных действий Владимира Путина в Украине.

На странице Государственного департамента США в Twitter в субботу, 5 марта, обнародовали сообщение Байдена, в котором он напомнил россиянам о том, что война, которую начал Путин, кровавая и разрушительная.

Он выразил убеждение, что россияне должны быть против уничтожения украинского государства и украинского народа, поскольку, по его словам, россиян и украинцев "связывают исторические и семейные узы".

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"Послание народу России: "Я не верю, что вы хотите кровавой, разрушительной войны против Украины – страны и народа, с которым вас связывают такие глубокие семейные, исторические и культурные узы", – сказано в сообщении Байдена.

На опубликованном фото написано: "Гражданам России: вы нам не враги".

Ранее Байден отметил, что Путин допустил большую ошибку, начав против украинского государства полномасштабную войну. Он ошибся, считая, что западные страны и НАТО не ответят на его военную агрессию.

Выступая перед Конгрессом США, Байден заявил, что Путин просчитался, когда думал, что захватит Украину. Он отметил, что украинцы не отдадут свою свободу и 30 лет независимости. Также Байден объявил о закрытии воздушного пространства США для российской авиации. Главное из заявлений – по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, большинство американцев считает, что США должны перестать покупать российские нефть и газ и вместе с НАТО закрыть небо над Украиной. Последнее необходимо нашему государству для защиты от ударов с воздуха со стороны России.