Байден: Путин был неправ, когда думал, что Запад и НАТО не ответят

Президент страны-агрессора России Владимир Путин допустил большую ошибку, начав против украинского государства полномасштабную войну. Он ошибся, считая, что западные страны и НАТО не ответят на его военную агрессию.

Об этом сказал американский президент Джо Байден на своей странице в Twitter в четверг, 4 марта. Глава США в очередной раз осудил действия главы Кремля.

По его словам, Путин не ожидал реакции Европейского союза и Североатлантического альянса на свои преступные действия.

"Путин думал, что Запад и НАТО не ответят, думал, что может разделить нас дома. Он ошибался", – сказал Байден.

Американский политик отметил, что многие часы потратил на то, чтобы объединить европейских союзников. "Мы противопоставили российской лжи правду. И теперь свободный мир должен быть привлечен к ответственности", – подчеркнул Байден.

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Накануне, выступая перед Конгрессом США, Байден заявил, что Путин просчитался, когда думал, что захватит Украину. Он отметил, что украинцы не отдадут свою свободу и 30 лет независимости. Также Байден объявил о закрытии воздушного пространства США для российской авиации. Главное из заявлений – по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия несет огромные потери в войне с Украиной. В Генштабе ВСУ сообщили, что речь идет о 5840 солдатах. В то же время, как сообщают источники OBOZREVATEL, Министерство обороны РФ во внутреннем отчете указало, что безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ 7688 человек.