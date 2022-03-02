Путин просчитался, в Украине его встретила стена: Байден выступил в Конгрессе США и объявил о закрытии неба для РФ

Американский президент Джо Байден начал свое выступление "О состоянии государства" перед Конгрессом США со слов поддержки украинскому государству. Он заявил, что Владимир Путин просчитался, когда думал, что захватит Украину, и объявил о закрытии воздушного пространства США для российской авиации.

Выступление транслировалось на YouTube. Он отметил, что украинцы не отдадут свою свободу и 30 лет независимости (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Главное из заявлений Байдена:

США закрывает небо для РФ, но не отправит американских военных в Украину.

Путин просчитался и не ожидал такого сопротивления украинцев.

Владимир Зеленский сейчас вдохновляет весь мир.

Будет создана группа для расследования преступлений российских олигархов.

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Война Путина в Украине сделает Россию слабее, а остальной мир – сильнее.

Путин изначально планировал вторжение, оно было подготовлено и ничем не спровоцировано.

Весь Конгресс США, правительство, судьи и сам Байден прервали выступление для аплодисментов послу Украины в Вашингтоне Оксане Маркаровой и самому украинскому государству. Дипломат была приглашена как почетная гостья и заняла место рядом с Первой леди США.

"Шесть дней назад Путин решил подорвать основы демократического мира. Он просчитался, когда думал, что Украина и весь мир сдастся, и не надеялся, что встретится с такой сильной стеной, как украинский народ", – сказал Байден.

Он подчеркнул, что украинский президент Владимир Зеленский для каждого украинца олицетворяет бесстрашие, он вдохновляет целый мир и людей, которые голыми руками останавливают танки. "Студенты, пенсионеры, учителя, солдаты – все защищают свою Родину", – отметил политик.

Он добавил, что Вашингтон предоставит Украине экономическую, гуманитарную и военную помощь, закроет небо США для всех российских самолетов, но американские войска не будут воевать в Украине. "США будут защищать каждый дюйм территории НАТО всеми средствами, которые есть в нашем распоряжении", – сказал Байден.

Политик подчеркнул: нападение Путина было тщательно подготовлено и ничем не спровоцировано.

Война Путина в Украине сделает Россию слабее, а остальной мир – сильнее. Мы видим объединенную Европу и объединенный Запад. Демократии отвечают на вызов. Это испытание, это займет время. Но Путину никогда не сломить решимость свободного мира.

Министерство юстиции США собирает специальную рабочую группу по расследованию преступлений российских олигархов, заявил американский президент.

"Мы объединяемся с нашими европейскими союзниками, чтобы найти и конфисковать их яхты, роскошные квартиры, частные самолеты. Мы идем за их нечестно заработанными деньгами", – сказал он.

"Путин направил танки в Киев. Но он никогда не направит танки в души украинских людей. Он никогда не отнимет их свободу. И он никогда не будет наслаждаться тем, что значит жить в свободном, демократическом мире", – добавил политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская армия продолжает нести большие потери в Украине. Агрессор вынужден проводить мобилизацию для формирования резерва. Защитники Украины дали такой отпор оккупантам, что они потеряли тактическую инициативу и снизили темпы продвижения, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.