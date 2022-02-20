На карту поставлено будущее всего мира: в The Economist объяснили, чем грозит вторжение Путина в Украину

Угроза вторжения России в Украину должна волновать каждого человека на Земле. Если для влиятельных стран станет нормой уничтожать более слабых соседей, это повлияет на всех людей в мире.

Об этом в статье для The Economist израильский футуролог, военный историк и профессор исторического факультета Еврейского университета в Иерусалиме Юваль Ной Харари. Он пояснил, что самым очевидным результатов станет резкое увеличение военных расходов за счет всего остального.

В частности, пояснил историк, заберут на танки, ракеты и кибероружие деньги, которые должны были пойти учителям, медицинским и социальным работникам.

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Юваль Ной Харари подчеркнул, что возвращение к закону джунглей (когда сильный охотится на слабого) подорвет и глобальное сотрудничество по ряду проблем. Некоторые из них – предотвращение катастрофического изменения климата или регулирование влияния технологий искусственного интеллекта и генной инженерии.

"Нелегко сотрудничать со странами, которые готовятся вас уничтожить. И поскольку изменение климата, гонка вооружений и развитие технологий искусственного интеллекта ускорятся, угроза вооруженного конфликта будет только усиливаться, замыкая порочный круг, что может привести к гибели человечества", – пишет историк.

Футуролог задается вопросом, что если закон джунглей может быть не неизбежностью, а выбором. Если это так, то любой лидер, который решит захватить страну-соседа, получит неприятное место в памяти человечества и войдет в историю как человек, который разрушил наибольшее достижение человечества.

"Я не знаю, что будет в Украине. Но как историк, верю в возможность перемен. Единственная константа человеческой истории – это перемены. И этому, вероятно, мы можем научиться у украинцев", – отметил он.

Юваль Ной Харари обратил внимание, что украинцы многие поколения мало, что знали, кроме тирании и насилия, пережив два столетия царского самодержавия, а затем страшный Голодомор, сталинский террор, нацистскую оккупацию и десятилетия коммунистической диктатуры.

"Когда Советский Союз распался, история, казалось, гарантировала, что украинцы снова станут жертвами жестокой тирании. Но они выбрали другой путь. Несмотря на историю, несмотря на бедность и, казалось бы, непреодолимые препятствия, украинцы установили демократию", – пишет он.

Историк подчеркнул, что в Украине, в отличие от России и Беларуси, кандидаты от оппозиции неоднократно меняли действующих президентов. А в 2004 и 2013 годах, столкнувшись с угрозой самодержавия, поднимались на восстание, чтобы защитить свою свободу.

Он добавил, что украинская демократия, равно как и "новый мир", нестабильная, хрупкая и рискует просуществовать недолго. Но и то и другое может пустить глубокие корни – все сводится к выбору людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течении нескольких последних дней Россия продолжает нагнетать ситуацию на временно оккупированных территориях украинского Донбасса.

Пропагандистские ресурсы в РФ и на территории ОРДЛО массово распространяли информацию о якобы обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины, но не предоставили ни одного подтверждения.

Также российско-оккупационные войска в очередной раз увеличили количество обстрелов позиций украинских военных, одновременно с этим продолжая запускать фейки о якобы нарушениях со стороны ВСУ.