Спикер Эрдогана о переговорах Зеленского и Путина: Турция готова направить процесс в верное русло

Турция готова предоставить площадку для переговоров президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина, чтобы "направить процесс в верное русло". Глава страны Реджеп Тайип Эрдоган считает, что сможет "внести конструктивный вклад в снижение напряженности" между двумя государствами, благодаря "позитивным отношениям" Анкары и с Киевом, и с Москвой.

С соответствующими заявлениями выступил пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын, передает "Анадолу". Он сказал, что любой новый виток напряженности будет противоречить интересам всего региона и Турции в частности.

Представитель Эрдогана заявил, что лучшим выходом было бы решение вопроса самими сторонами, но если сделать это не выходит, Турция может поспособствовать диалогу.

"Анкара готова создать площадку для диалога и благодаря позитивным отношениям и с Москвой, и с Киевом, предпринять шаги по недопущению эскалации. Многие страны Запада не имеют подобных конструктивных связей с Россией, и в этом смысле Турция выгодно отличается", – сказал Калын.

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Он добавил, что последнее слово, конечно же, будет за Украиной и РФ. Турция же выступает против процессов, которые могут привести к новой войне на Донбассе.

Калын считает, что за снижение напряженности "ответственны все стороны", а также НАТО и Западный блок.

"Важно отказаться от провокаций и накала противостояния. В противном случае пострадают все. Украина и без того понесла серьезный ущерб от противостояния последних лет, погибли тысячи людей. Вновь заявляю, что Турция, и лично президент Эрдоган, готовы сыграть роль, направить процесс в верное русло", – отметил пресс-секретарь.

Напомним:

Эрдоган ранее выступил с заявлением о готовности стать посредником между Украиной и Россией в вопросе мирного урегулирования.

В МИД России тогда ответили, что об этом "не может быть и речи".

Как писал OBOZREVATEL, 3 декабря Эрдоган и Путин провели телефонные переговоры. Среди прочих вопросов они затронули и тему Украины. Во время беседы лидер РФ пожаловался, что Вооруженные силы Украины применяли беспилотник Bayraktar на Донбассе.