Байден и Джонсон загнали Путина в безвыходное положение, 16 февраля станет для них днем победы, – Бутусов

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 16 февраля в любом случае одержат победу над главой РФ Владимиром Путиным. Их действия войдут в учебники истории как образцовая стратегия "мягкой силы".

Такое мнение выразил в Facebook журналист Юрий Бутусов. По его словам, Байден и Джонсон могли напрямую поставить вооружение и советников Украине, но такие самостоятельные действия не поддержали бы другие страны Европы, что привело бы к расколу политической позиции по Украине вообще.

"Поэтому Байден и Джонсон избрали другую стратегию – загнать Путина в безвыходное положение. Перехватить инициативу и создать единый политический фронт в НАТО по вопросу Украины, чтобы с помощью "мягкой силы", а не прямого столкновения провести красную черту, после которой Путин должен быть наказан", – отметил Бутусов.

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Он добавил, что эта красная линия – 16 февраля, "день начала войны", о котором заявила разведка США.

"В результате маневры Путина, в отличие от апреля 2021-го, встретили совсем иную реакцию. США и Великобритания начали по сути гибридную войну против Путина и мобилизовали беспрецедентную по размаху кампанию в поддержку Украины и против Путина. Российская угроза позволила американцам и британцам сломить российское влияние в Польше, Чехии, Дании, которые согласились подарить современное вооружение Украине. Оружие поставили и три страны Балтии. А США и Британия, обеспечив европейскую поддержку, открыли полноценный воздушный мост для Украины, и сотни тонн различного пехотного вооружения пошли потоком. Пророссийский фронт в Европе прорван", – подчеркнул журналист.

Бутусов считает, что США и Великобритания накануне вероятного столкновения с Путиным обеспечили гарантированную поддержку европейцев, наладили поставки оружия и финансовую помощь Украине.

"И теперь 16 февраля для Байдена и Джонсона в любом случае это день победы. Неважно уже, будет Путин атаковать или не будет, или захочет сделать это в другой день позже… Если вторжение не произойдет, значит, Байден и Джонсон спасли Европу от войны. А если произойдет, значит НАТО обрушит на Россию самые жесткие санкции, и поддержку Украине будут вынуждены оказать большинство европейских стран", – заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 12 февраля Байден провел телефонный разговор с Путиным. Они обсудили наращивания войск РФ вокруг Украины.

Также 12 февраля состоялся телефонный разговор государственного секретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова. Америка пригрозила РФ "решительным, массовым и сплоченным трансатлантическим ответом" в случае ее дальнейшей агрессии против Украины.

Блинкен заявил, что на фоне рисков усиления российской агрессии и вторжения страны на территорию украинского государства в Белом доме планируется увеличить помощь Украине. Варианты дополнительных поставок уже обсуждаются.

Кроме того, 11 февраля Байден провел телефонный разговор с мировыми лидерами относительно наращивания российских войск вблизи границ Украины. В переговорах взяли участие главы Британии, Франции, Италии, Польши, Канады, Германии, а также Европейского союза и НАТО. Лидеры стран договорились удвоить дипломатические усилия относительно украинского государства.

9 февраля президент Франции Эммануэль Макрон прилетел в Киев для встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, а до этого он побывал в Москве, где провел переговоры с Путиным.