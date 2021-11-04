Аваков впервые прокомментировал свою отставку: я умею говорить "нет", а это не всем нравится

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Политика
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Аваков впервые прокомментировал свою отставку: я умею говорить 'нет', а это не всем нравится

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков впервые назвал причину своей отставки. Он отметил, что его несогласие с определенными вещами не всем нравилась.

Такое заявление Аваков сделал в программе "Народ против" на телеканале "Украина 24" в четверг, 4 ноября. Он признался, что после ухода с должности ушла "нагрузка с плеч".

По словам экс-главы МВД, его пригласили как компетентного человека, который способен выполнять такую сложную работу. Затем он понял, что не может реализовать себя дальше.

Арсен Аваков объяснил свою отставку.
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"Я проработал два с лишним года, пока не увидел, что моя компетентность не может реализовать себя дальше. И это послужило причиной отставки. Я не хочу участвовать в некоторых вещах, с которыми не согласен", – пояснил Аваков.

Он сказал, что является не простым человеком в общении и способен говорить правду и отказывать, а это нравится не всем.

"Я говорю – так нельзя, а это не всем нравится", – отметил экс-министр.

Также он подчеркнул, что правительство – это профессиональный механизм и он должен осуществлять исполнительную власть, но в действительности все иначе.

"А у нас исполнительная власть, за счет того, что есть монобольшинство, вся сосредоточена на Офисе президента", – сказал бывший министр.

Напомним, что Арсен Аваков, который возглавлял МВД с 2014 года, 13 июля 2021-го написал заявление об отставке. В Верховной Раде поддержали его увольнение 15 июля. Позднее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия намекал, что Аваков может занять новую должность в Кабмине. Он тогда отмечал, что в правительстве были вакантны 3-4 кресла вице-премьера.

Как сообщал OBOZREVATEL, вместо него новым министром внутренних дел стал Денис Монастырский.

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